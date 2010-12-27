Русский музей оборудуют приспособлениями для посетителей-инвалидов

В Русском музее пройдет серьезные реконструкционные работы. Они позволят инвалидам чаще посещать Михайловский дворец.

В Главгосэкспертизе признали необходимость реконструкции Михайловского дворца, принадлежащего Русскому музею. В ближайшее время памятник архитектуры будет обновлен. В помещениях появятся устройства, необходимые для посещения людей с ограниченными возможностями. На эти цели государство выделит деньги из федерального бюджета страны.

Представитель пресс-службы Русского музея рассказал, что план ремонта помещений и внутренних пространств уже одобрен специалистами. Изменения коснутся цокольного и чердачного пространства, внутренних дворов. конференц-зала и фондохранилища. Будут построены грузовые и пассажирские подъемники, на которых можно будет перевозить посетителей и ценные экспонаты. На улице у дворца установят фонари.

Благодаря принятым мерам Михайловский дворец будет посещать на 100 человек больше ежедневно.

Фото: tonkosti.ru

