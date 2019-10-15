Внук композитора Василия Соловьева-Седого предложил установить памятник деду

Установить его он предложил на набережной Фонтанки.

Внук советского композитора Соловьева-Седого Василий обратился в Топонимическую комиссию Петербурга с предложением назвать одну из городских улиц именем своего деда. Данное предложение отклонили, объяснив это тем, что в Петербурге уже есть сквер имени композитора. Внука такая информация удивила, сообщил "Петербургский Дневник".

Почему получилось, что я не в курсе этого, в комиссии так и не объяснили. Но это уже произошло, назад все не вернешь. Василий Соловьев-Седой, внук композитора

Сквер имени Соловьева-Седого находится на пересечении Полтавской улицы и Невского проспекта, 148. На карте он появился в 2017 году, решение о его названии было принято еще 28 декабря 2016 года

Я не знаю, почему получилось так, что родственник композитора не в курсе о существовании сквера. <…> Одно из условий при выборе места – согласие родственников и районной администрации. Поэтому эта ситуация весьма странная. Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии

Также буквально на днях внук композитора Василия Соловьева-Седого подумал, что было бы неплохо установить памятник его деду. Однако, данное предложение он пока что не обсуждал с властями. Сам внук хотел бы видеть скульптуру на набережной Фонтанки,131/36, где жил композитор.

Василий Павлович Соловьёв-Седой – советский, российский композитор, пианист, общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий второй степени.Он написал песенный цикл "Сказ о солдате" (1947, среди песен цикла "Колыбельная", "Поет гармонь за Вологдой", "Где же вы теперь, друзья-однополчане"), "На солнечной поляночке" и еще более 400 композиций.

На Мичуринской в скором времени установят мемориальную доску Жоресу Алферову.

Фото: Википедия