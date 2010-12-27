Внимательный тагильчанин обнаружил спрятанное НЛО в Антарктиде

Житель Нижнего Тагила обнаружил огромное НЛО в снегах Антарктиды.

Валентин Дегтерев, который уже известен в узких кругах своими “находками” мистических объектов. В этот раз тагильчанин обнаружил 12-этажный НЛО во льдах Антарктиды. Он нашел неопровержимые доказательства этого на снимках со спутника Google Earth.

По словам исследователя, объект явно техногенного происхождения, ромбовидной формы, и изготовлен из белого металла. Дегтярев заключает, что он пролежал в снегах, возможно, тысячи лет.

Но доверять словам Валентина Дягтерева довольно сомнительное занятие. Ведь именно этот человек находил загадочные объекты на снимках с перевала Дятлова и даже секретную базу нацистов в Антарктике.

Тем не менее, сам Дегтярев уверяет, что найденный объект никак не может быть ни полярной станцией, ни самолетом. По его мнению, этот артефакт - ни что иное, как доказательство внеземной жизни, которое ждет, когда его исследуют.

Фото: Pixabay.com