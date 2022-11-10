В СПбГУ предупредили о деградации подледного озера Долк

Из-за прорыва озера Долк в 2018 году образовался большой провал в Антарктическом леднике.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета сообщили о деградации антарктического внутриледникового озера Долк. За следующие 5 лет водоем промерзнет на четверть от своей первоначальной глубины, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу учебного заведения.

Из-за прорыва озера Долк в 2018 году образовался большой провал в Антарктическом леднике.

Ученые пришли к выводу, что увеличение температуры ледника, внутри которого располагается озеро, приведет к тому, что в следующие пять лет оно промерзнет на глубину до 7 м, что составляет чуть менее четверти от его первоначальной глубины. Пресс-служба СПбГУ

Долк находится в Восточной Антарктиде, вблизи станции "Прогресс". Озеро было покрыто большим слоем льда на протяжении полувека, а 5 лет назад произошел его прорыв.

Для исследования ученые вуза использовали климатические данные за каждый день с 2012 по 2023 годы и смоделировали возможные сценарии развития озера Долк. Согласно первому сценарию мощность слоя снега не изменится, при втором – увеличится с той же динамикой, что и за последние 2 года, при третьем – мощность снежного покрова увеличится значительно, однако все три указали на одну общую тенденцию – деградацию.

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Фото: Википедия