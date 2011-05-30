НЭС "Академик Федоров" отправилось из Петербурга в Антарктику

В составе экспедиции будут работать 650 специалистов.

20 октября научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" отправилось в Антарктику из Петербурга в рамках 69-й Российской антарктической экспедиции. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

В составе экспедиции будут работать 650 специалистов, среди которых ученые ААНИИ, строители "Запсибгазпрома", экипажи воздушных и морских судов.

Научная программа экспедиции включает около 30 исследовательских проектов, большая часть которых направлена на мониторинг окружающей среды Антарктики и исследования природных процессов, связанных с глобальным изменением климата. Пресс-служба ААНИИ

Ранее мы рассказывали о том, что судно "Академик Трешников" вышло из Архангельска в рейс на Дальний Восток.

Фото: пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института