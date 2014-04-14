На проспекте Ветеранов внезапная смерть велосипедиста попала на видео

Судя по кадрам видео, мужчина ехал на велосипеде по тротуару и по неизвестной причине упал и скончался.

В субботу, 4 сентября, в Петербурге на проспекте Ветеранов велосипедист внезапно упал и умер. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Судя по кадрам видео, мужчина ехал на велосипеде по тротуару и по неизвестной причине упал и скончался. Отметим, что на записи нет никаких раздражителей или того, что могло стать внешней причиной смерти. Медики, которые оперативно прибыли на место происшествия, не смогли спасти велосипедиста.

На данный момент выясняется причина скоропостижной смерти мужчины.

Ранее на видео попало столкновение двух курьеров на Большой Монетной улице.

Видео: Piter.tv