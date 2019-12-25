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Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать 5 раз
Сегодня, 10:37
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать 5 раз

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Работы будут проводиться в ночное время.

На кольцевой автодороге между развязками с ЗСД и Парашютной улицей полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрывать дорогу будут в ночь с 8 на 9 сентября в указанные интервалы: с 00:00 до 00:15, с 01:30 до 01:45, с 03:00 до 03:15, с 04:30 до 04:45, с 06:00 до 06:15. 

Ограничения связаны с демонтажом П-образной металлической опоры над проезжей частью и установленных на ней дорожных знаков. Мера необходима для обеспечения безопасности автомобилистов. 

 

Теги: кад, перекрытие движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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