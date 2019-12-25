Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут перекрывать 5 раз

Работы будут проводиться в ночное время.

На кольцевой автодороге между развязками с ЗСД и Парашютной улицей полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрывать дорогу будут в ночь с 8 на 9 сентября в указанные интервалы: с 00:00 до 00:15, с 01:30 до 01:45, с 03:00 до 03:15, с 04:30 до 04:45, с 06:00 до 06:15.

Ограничения связаны с демонтажом П-образной металлической опоры над проезжей частью и установленных на ней дорожных знаков. Мера необходима для обеспечения безопасности автомобилистов.