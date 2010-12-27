Эксперты рассказали о перспективах совместного уранового проекта России и Китая

Страны взялись за совместную разработку нового уранового рудника на территории России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что совместный проекты России и Китая по добыче урана не должны испытать давления на внешнем рынке, а также имеют хорошие перспективы.

Как сообщает 15 марта "Экономика Сегодня", в Москве подписали соглашение об основных условиях инвестиций в строительство на территории России нового уранового рудника №6 на предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", которое находится в Забайкальском крае.

Известно, что первоначальный взнос в проект составит 2,5 миллиарда рублей и Китай войдет в уранодобывающие проекты "Росатома".

Фролов утверждает, что интерес России в подобных проектах связан в первую очередь с тем, что необходимо осваивать разные виды энергетики:

Сегодня Китай является лидером по потреблению угля, значительная часть угля идет на выработку электроэнергии. Уголь - крайне грязный вид топлива, вследствие чего в стране в последние годы сформирован ряд программ, нацеленных на решение проблем, возникающих по причине избыточного потребления угля в электроэнергетике. Эти программы можно разделить на три крупных направления - рост объема газовых электростанций, развитие возобновляемой энергетики (солнечные, ветровые электростанции) и атомная энергетика... Александр Фролов, Заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Эксперт убежден, что урановые проекты не должны столкнуться с давлением, однако не исключает конкуренцию полностью. По его мнению, у других просто нет таких возможностей.