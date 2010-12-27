Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Эксперты рассказали о перспективах совместного уранового проекта России и Китая
Сегодня, 15:51
0
nadiputintseva
23

Эксперты рассказали о перспективах совместного уранового проекта России и Китая

0
 
 

Страны взялись за совместную разработку нового уранового рудника на территории России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что совместный проекты России и Китая по добыче урана не должны испытать давления на внешнем рынке, а также имеют хорошие перспективы.

Как сообщает 15 марта "Экономика Сегодня", в Москве подписали соглашение об основных условиях инвестиций в строительство на территории России нового уранового рудника №6 на предприятии ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", которое находится в Забайкальском крае.

Известно, что первоначальный взнос в проект составит 2,5 миллиарда рублей и Китай войдет в уранодобывающие проекты "Росатома".

Фролов утверждает, что интерес России в подобных проектах связан в первую очередь с тем, что необходимо осваивать разные виды энергетики:

Сегодня Китай является лидером по потреблению угля, значительная часть угля идет на выработку электроэнергии. Уголь - крайне грязный вид топлива, вследствие чего в стране в последние годы сформирован ряд программ, нацеленных на решение проблем, возникающих по причине избыточного потребления угля в электроэнергетике. Эти программы можно разделить на три крупных направления - рост объема газовых электростанций, развитие возобновляемой энергетики (солнечные, ветровые электростанции) и атомная энергетика...

Александр Фролов, Заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Эксперт убежден, что урановые проекты не должны столкнуться с давлением, однако не исключает конкуренцию полностью. По его мнению, у других просто нет таких возможностей.

Теги: добыча урана , новости россии , новости экономика , сотрудничество россия китай , экономика
Категории: Новости России Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5