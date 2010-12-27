Эксперт рассказал, как снижение ставки по ипотеке изменит цены на жилье

Падение ставок по ипотеке в России может вызвать краткосрочное подорожание самих квартир.

В ближайшее время даже снижение ставок по ипотеке главными банками страны не подарит России "бум недвижимости". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказала экономист и специалист по недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, сразу после снижения ставок по ипотеке россиян может ждать рост цен на квартиры. Впрочем, он будет краткосрочным, и в будущем ситуация выправится. Но и этого не хватит для того, чтобы население кинулось скупать недвижимость в столице и регионах.

"На желание покупателя выйти на рынок недвижимости влияют два фактора - соотношение цены квадратного метра и ипотечной ставки, а также величина доходов и финансовая стабильность. Когда сойдутся две волны и усилят друг друга - рост доходов и адекватная ипотечная ставка/незавышенные цены на метры, тогда случится бум. Сейчас мы наблюдаем лишь одну сторону этой медали - снижение ипотечной ставки", - сказала Радченко.