Россия сможет сдержать давление высокой ставки ФРС США с помощью нефтяного фактора

Федеральная резервная система США по итогам прошедшего заседания оставила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых.

Финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что повышение ставки ФРС США может негативно повлиять на спрос на рисковые активы, однако это влияние могут компенсировать цены на нефть, геополитическая ситуация и темпы роста российской экономики. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Федеральная резервная система США по результатам прошедшего заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. Стоит заметить, что ранее в этом году ФРС уже увеличивал ставку два раза. Кроме того, планируется повторить повышение еще два раза до конца 2018 года.

Отметим, что ФРС - достаточно независимая американская организация на решение которой конкретные политические деятели не имеют влияния. Все решения по монетарной политике в ФРС принимают, исходя из интересов страны.

Кроме того, повышение ставки говорит о том, что часть экономических субъектов в США должна приступить к сокращению своих задолженностей.

Рисковые активы

Если обратить внимание на данные за последние несколько лет, то несмотря на повышение ставки ФРС курс доллара к корзине основных мировых валют не увеличивался. При этом доллар вполне может укрепиться в конце цикла ужесточения.

Также, стоит отметить, что при повышении ставки теряют цену облигации США в национальной валюте, и на них снижается спрос. Однако в момент, когда ставка "устаканвиается" на высоком уровне, то облигации будут иметь друую сторону. Предполагается, что у них будет высокая эффективная доходность к погашению. Такая ситуация может нести за собой высокие риски для мировой финансовой системы - как для рынка акций США, так и для российского рынка.