Вместе с циклоном в Хабаровск пришли многочисленные ДТП с пострадавшими

В сети появляются все новые фото и видео с места ДТП из Хабаровска и его пригородов.

На Хабаровский край обрушился мощный циклон, который принес с собой множественные аварии. Есть пострадавшие.

На Хабаровский край обрушился мощный циклон, который принес с собой обильные снегопады и сильный ветер. На дорогах образовались снежные заносы, гололедица. Ситуацию усложняет плохая видимость. Все это привело к многочисленным авариям. Есть погибшие и пострадавшие. По прогнозам циклон ослабит свое влияние только к среде. Очевидцы публикуют в социальных сетях фото и видео с мест многочисленных ДТП, которые произошли буквально за несколько часов.

Самые многочисленные аварии произошли в районе поселка Корфовский. В этом месте в ДТП с тремя грузовиками погиб один из водителей. На трассе А-370 "Уссури" произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса с пассажирами и грузовика. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в большегруз. В результате ДТП пострадали 13 человек, среди них и водитель автобуса. Все они были госпитализированы с травмами различной тяжести в больницу.

МЧС и ГИБДД предупреждают водителей об опасности, и призывают без крайней необходимости воздержаться от поездок.

Видео и фото: Instagram/dtp_khv