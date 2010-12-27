Вмерзшая чайка в лёд, была спасена сотрудниками МЧС

Сегодня, 1 марта, очевидцы сообщили, что на Фонтанке, напротив Летнего сада шесть спасателей вызволили вмерзшую в лёд чайку.

Звонок от встревоженных горожан поступил в 13.20 1 марта. Беспокойство вызвала судьба птицы, которую заметили на льду Фонтанки. То ли баклан, то ли чайка без движения сидела рядом с открытой водой и выбраться самостоятельно была не в состоянии.

Когда операция по вызволению пернатой пленницы из ледяных оков закончилась, выяснилось, что птица повредила себе лапку, ее пришлось отправить к ветеринару.

Доставлена в медицинскую клинику, где находится под наблюдением опытных ветеринаров. Рассказали об итоге операции в МЧС

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург