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Вмерзшая чайка в лёд, была спасена сотрудниками МЧС
Вчера, 22:23
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ProkVad
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Вмерзшая чайка в лёд, была спасена сотрудниками МЧС

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Сегодня, 1 марта, очевидцы сообщили, что на Фонтанке, напротив Летнего сада шесть спасателей вызволили вмерзшую в лёд чайку. 

Звонок от встревоженных горожан поступил в 13.20 1 марта. Беспокойство вызвала судьба птицы, которую заметили на льду Фонтанки. То ли баклан, то ли чайка без движения сидела рядом с открытой водой и выбраться самостоятельно была не в состоянии. 

Когда операция по вызволению пернатой пленницы из ледяных оков закончилась, выяснилось, что птица повредила себе лапку, ее пришлось отправить к ветеринару.

Доставлена в медицинскую клинику, где находится под наблюдением опытных ветеринаров.

Рассказали об итоге операции в МЧС

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: зима , лед , мчс , река , снег , спасение , чайка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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