Саентолог не хочет переезжать из "Новых Крестов" в другое место

Заключенный заявил, что на него хотят таким образом оказать психологическое давление.

Один из арестантов, содержащихся в новом следственном изоляторе "Кресты" в Колпино, отказался менять место своего временного обиталища. Им оказался лидер петербургских саентологов Иван Мацицкий. Он неотрез отказался переезжать, сообщает 18-января объединенная пресс-служба судов города.

Задержанный подал иск к администрации тюрьмы, чтобы оспорить свое перемещение в СИЗО-3, которое расположено на Шпалерной. Отмечается, что этот пункт считается во владении ФСБ. Обвиняемый в экстремизме не захотел покидать четырехместную новенькую камеру и переезжать в двухместную. Мацицкий утверждает, что его перевод организован с целью оказания на него психологического воздействия и создания нетерпимых условий из-за того, что он не хочет признавать своей вины.

Напомним, Ивана Мацицкого арестовали в июне 2017 года. По официальной версии следствия, задержанный занимался незаконным предпринимательством, а точнее он с другими саентологими создали экстремистское сообщество с доходом в 300 млн рублей, где унижали человеческое достоинство.

Он будет находиться под стражей до 18 марта 2018 года. На данный момент, из "Крестов-2" его переселили в СИЗО-6, которое расположено в Горелово.