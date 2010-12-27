Строителя "Кресты-2" не выпустили из-под домашнего ареста

Он предлагал залог в 1 миллион рублей.

Колпинский суд Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения Руслану Хамхокову, который обвиняется во взятке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ходатайство не удовлетворили, так как суду не предоставили нужные документы и залог предлагался всего в 1 миллион рублей, хотя по версии следствия глава "Петроинвеста давал взятку в 350 миллионов рублей. Хамхоков являлся строителем "Крестов-2".

Ранее глава "Петроинвеста" застеснялся первым въезжать в "Кресты-2" и попросил суд пересмотреть свое решение.

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