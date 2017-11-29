В Крестах-2 заключенные доставали телефоны с помощью розеток

В петербургской тюрьме арестанты принимали товары через розетки.

В Санкт-Петербурге оперативники СИЗО обнаружили необъяснимую повышенную аварийность электрических розеток в некоторых камерах. Первые жалобы арестантов списывались на комплексные проблемы со строительством новых Крестов, однако позже прослеживалась систематичность инцидентов, что заставило задуматься сотрудников.

Для починки розеток приезжали электрики подрядной строительной фирмы. ТОгда оперативники решили внимательнее проследить их работу, затем провести внеплановый обыск в двух камерах, где только что побывали мастера. В результате были найдены мобильные телефоны, сим-карты, гарнитуры и наркотики.

Предполагается, что электрики проносили "зепрещёнку" за вознаграждение от 5 до 20 тысяч рублей. Судя по всему, деньги им переводились на банковские карты.