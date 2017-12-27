Власти Узбекистана озвучили причины трагедии с сгоревшими заживо 52 пассажирами автобуса в Казахстане

Власти Узбекистана огласили возможные причины страшной трагедии, в которой погибли 52 гражданина Узбекистана.

18 января в Казахстане вспыхнул рейсовый автобус, в котором ехали граждане Узбекистана в Россию. Автобус полностью выгорел за считанные секунды, и спасти удалось только 5 человек из 57.

ЧП произошло на автодороге Самара — Чимкент в Иргизском районе Актюбинской области в 10:30 (07:30 мск). В этом автобусе граждане Узбекистана ехали в Россию на заработки. МВД Казахстана озвучило новую версию, которая основана на показаниях выживших людей. Причиной возгорания мог стать открытый бензиновый огонь в салоне автобуса.

Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются. МВД Казахстана

Сейчас появились заявления властей из Узбекистана. По их мнению причин трагедии несколько: это неисправность автобуса, в котором не было отопления, наличие в салоне автобуса легковоспламеняющихся веществ, несоблюдения правил безопасности, перегруза автобуса, загромождения проходов багажом, а также непригодности противопожарного оборудования. Выжившие пассажиры и водители рассказали следствию, что из-за холода пассажиры обогревались с помощью газовой горелки, а поблизости стояла канистра с бензином. Во время ссоры, которая произошла между мужчинами, один из них пнул лампу, и она откатилась к канистре. В салоне после возгорания началась паника. Вторая дверь не открывалась из-за поломки.

Власти Узбекистана создали республиканскую комиссию по обеспечению безопасности граждан Узбекистана в поездках за пределы республики на автодорожном транспорте. Ее возглавил первый вице-премьер страны Ачилбай Раматов. Тела погибших пассажиров сейчас находятся в Ташкенте для опознания и идентификации. Выжившие пассажиры остаются в Актобе, до завершения следствия.

Видео: askar_aktileu