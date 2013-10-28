В Самарской области введут QR-коды для посещения фитнес-центров

Также губернатор региона поручил усилить контроль масочного режима в общественном транспорте и ТЦ.

Власти Самарской области в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе планируют ввести QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Теперь пройти в указанные учреждения можно только по QR-коду вакцинации или по QR-коду перенесшего коронавирус. Для организации процесса власти дали организациям 14 дней.

Также губернатор поручил усилить контроль масочного режима в общественном транспорте и ТЦ.

ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса.

Фото: pexels