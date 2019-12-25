ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Расследование будет проводить новая группа ученых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) для расследования происхождения коронавируса соберет новую группу ученых. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Так, в новом расследовании ученые будут выяснять, мог ли коронавирус иметь лабораторное происхождение. Расследование проведут около 20 ученых, в том числе специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных. Для расследования они приедут в Китай.

В организации отмечают, что у первых заболевших коронавирусом антитела постепенно снижаются до неопределяемого уровня, поэтому на расследование остается мало времени.

Однако пока неизвестно, пустят ли китайские власти в страну ученых для расследования. В Пекине уже пообещали "внимательно следить за отбором" в новую команду ВОЗ и даже предложили нескольких кандидатов.

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