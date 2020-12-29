Власти США не знают, сколько доз вакцины от коронавируса готовы к применению в стране. Об этом в эфире телеканала Fox News рассказала врач-инфекционист Рошель Валенски.
По моему мнению, одна из основных проблем заключается в том, что я не могу сказать вам, каким количеством доз вакцины мы располагаем.
Рошель Валенски, врач-инфекционист
Она подчеркнула, что в отсутствие информации власти не могут прогнозировать, сколько центров вакцинации открывать. Ведь, отметила Валенски, она не может сказать губернаторам, сколько партий вакцины поступает в оборот. Те, в свою очередь, не могут донести эту информацию до представителей системы здравоохранения.
В итоге, считает Валенски, власти не знают, какое число специалистов задействовать и сколько пациентов пригласить на прием.
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Видео: Fox News
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