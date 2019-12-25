Газетчики отмечают, что такие меры нецелесообразны.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что власти Петербурга запретили продажу газет и журналов "из рук в руки". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что Смольный с 28 марта по 5 апреля запрещает распространение "печатной продукции" путем передачи "из рук в руки".

В свою очередь газетчики назвали соответствующие меры нецелесообразнами. Отмечается, что наряду с таким ограничением следует запретить всю продукцию в магазинах, которую также передают из "рук в руки". При этом газетчики заявили, что они готовы поставить в каждом киоске санитайзеры, чтобы перед покупкой и после человек мог продезинфицировать руки.

Ранее мы сообщали о том, что метро Петербурга потеряло 930 тысяч пассажиров.

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