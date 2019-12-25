Метро Петербурга потеряло 930 тысяч пассажиров

Обычно, каждый день услугами метро пользуются от от 2,4 до 2,6 миллионов человек.

Во время карантина более 520 тысяч человек предпочли не пользоваться петербургским метрополитеном. Об этом сообщила пресс-служба подземки

Обычно, каждый день услугами метро пользуются от от 2,4 до 2,6 миллионов человек. Но уже по данным на 18 марта в метро спустились менее двух миллионов человек. А 25 марта показатель упал ещё до 1,6 миллиона пассажиров. По сравнению с прошлым годом, снижение составило более 930 тысяч человек.

В петербургском метро на неделю приостанавливаются действие и продажа льготных проездных.

Фото: Piter.TV