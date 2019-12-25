Смольный считает, что запрет на работу кафе в Новый год не приведет к их закрытию

Меры о закрытии ресторанов в новогодние праздничные дни рассматривались, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Власти Петербурга заявили, что ограничения на работу ресторанов в Новый год не приведет к их закрытию. Об этом заявил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Напомним, что кафе, рестораны и бары не будут работать с 23:00 до 06:00. Также с 30 января 2020 года по 3 января 2021 года общепиту запрещено работать.

Естественно, такой угрозы, что пять тысяч заведений закроются - нет. На четыре дня мы закрываем практически весь общепит, кроме работы навынос, доставки Александр Ситов.

Он отметил, что новые ограничения составлены исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщали о том, что выручка кафе и ресторанов Петербурга в 2020 году упала на 29%.

Фото: Беглов/вк