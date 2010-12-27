Родители-одиночки смогут получить отсрочку на оплату детсада

Но только при условии, что второй родитель не выплачивает причитающиеся по закону алименты.

В Смольном поддержали законопроект, согласно которому одинокие родители смогут получить отсрочку по оплате детского сада. При этом, родитель не должен получать причитающиеся по закону алименты. Об этом сообщает пресс-служба "ЕР" в Петербурге.

Социальный кодекс Санкт-Петербурга освобождает от платы за детский сад отдельные категории граждан. Однако эта льгота не распространяется на детей, которые проживают с одним родителем, если второй не исполняет решение суда о выплате алиментов. В то же время матери и отцы-одиночки также нуждаются в социальной поддержке. Александр Тетердинко, лидер фракции "ЕР"

Отсрочку хотят сделать максимум на три месяца. Если родитель не выплачивает алименты, это должно быть подтверждено постановлением судебного пристава.

Фото: Piter.TV