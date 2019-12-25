Демонтаж крыши СКК проводился в рамках подготовки к реализации концессионного соглашения, которое заключили ещё в январе.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что Смольный отказался расторгать соглашение о реконструкции СКК. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам градоначальника Александра Беглова, обрушение СКК не является поводом для расторжения концессионного соглашения по проекту его реконструкции.

Напоним, что последний день января во время демонтажа крыши произошло обрушение 80% стен и кровли на площади около 28 тысяч квадратных метров. Во время обрушения погиб один из строителей.

Ранее мы сообщали о том, что разбор конструкций СКК после обрушения завершат к апрелю.

Фото:Piter.TV