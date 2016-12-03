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Власти Петербурга намерены оспорить решение суда о признании рвов крепости Ландскрона памятником
Сегодня, 19:02
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Власти Петербурга намерены оспорить решение суда о признании рвов крепости Ландскрона памятником

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В ведомстве добавили, что "комитет категорически не согласен с решением суда" и планирует обжаловать его согласно установленному порядку.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) должен будет рассмотреть заявление археолога Петра Сорокина, передает "Петербургский дневник".

В документе археолог настаивает на признании объектом культурного наследия оборонительных рвов крепости Ландскрона, которые находятся на Охтинском мысе. Отметим, что суд уже обязал внести ров в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Комитет должен изучить заявление в течение трех дней со дня вступления решения суда в силу. В ведомстве добавили, что "комитет категорически не согласен с решением суда" и планирует обжаловать его согласно установленному порядку.

Ранее Piter.tv писал, что отец дочек, погибших при пожаре в квартире на проспекте Героев, получил условный срок.

Фото: Piter.tv


 

Теги: археолог, заявление, крепость ландскрона, петр сорокин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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