Власти Петербурга намерены оспорить решение суда о признании рвов крепости Ландскрона памятником

В ведомстве добавили, что "комитет категорически не согласен с решением суда" и планирует обжаловать его согласно установленному порядку.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) должен будет рассмотреть заявление археолога Петра Сорокина, передает "Петербургский дневник".

В документе археолог настаивает на признании объектом культурного наследия оборонительных рвов крепости Ландскрона, которые находятся на Охтинском мысе. Отметим, что суд уже обязал внести ров в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Комитет должен изучить заявление в течение трех дней со дня вступления решения суда в силу. В ведомстве добавили, что "комитет категорически не согласен с решением суда" и планирует обжаловать его согласно установленному порядку.

Ранее Piter.tv писал, что отец дочек, погибших при пожаре в квартире на проспекте Героев, получил условный срок.

Фото: Piter.tv



