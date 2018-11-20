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Чистое дно: Муринский ручей прочистят за 27 млн рублей
Сегодня, 18:52
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Butenko

Чистое дно: Муринский ручей прочистят за 27 млн рублей

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В этом году Смольный планирует провести чистку дна Муринского ручья от мусора и илистых отложений.

Муринский ручей, расположенный на севере Санкт-Петербурга снова нуждается в чистке дна. Комитет по природопользованию планирует првоести работы по расчистке локального водоема от улицы Руставели до Гражданского проспекта. Об этом сообщает "Фонтанка со ссылкой на комитет по природопользованию. Речь идет о госконтракте со стартовой ценой в 27.7 млн рублей. В планах у чиновников - закончить работы по очистке ручья до июля 2019-го. 

Отмечается, что подрядчик должен будет не только собрать и утилизировать "донные отложения". В его обязанности также входит укладка гранитного щебня по дну и берегам ручья (25-сантиметровые откосы). Предполагается также покрыть территорию Муринского ручья грунтом и засеять травой. Фактически работа станет продолжением ранее проводимых работ в другой части водоема. 

Для справки: Муринский ручей расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга. Его устье находится в районе Охты, а протяженность превышает 9 километров.

Фото: Google Maps

Теги: комитет по природопользованию, муринский ручей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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