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Власти Петербурга готовят слияние "Морского фасада " с "Морским вокзалом"
Сегодня, 8:40
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lesjasap
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Власти Петербурга готовят слияние "Морского фасада " с "Морским вокзалом"

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Смольный хочет повысить уровень круизного турима в Петербурге путем объединения двух морских терминалов.

Смольный рассказал об идее слияние “Морского вокзала” и “Морского фасада”, Таким способом правительство хочет найти инвестора для реконструкции вокзала, ремонт которого откладывается уже десять лет. Оба пассажирских терминала будут находиться в руках одного предприятия, хотя в настоящее время один из объектов является частной собственностью. Однако, владелец “Морского вокзала” задолжал городу около 18 миллионов рублей за аренду. Проблема усугубилась тем, что подрядчик должен был реконструировать порт еще в 2007 году, но не выполнил своих обязательств.
 
В настоящее время комитет по имущественным отношения направил заявление в суд о расторжении договора аренды, который был заключен на 49 лет. Заседание состоится в конце ноября.
 
Представители Смольного также представят проект об объединении проектов до конца ноября. Специалисты готовят единую программу развития на срок пять-десять лет. Стоимость модернизации инфраструктуры  объектов пока что уточняется. Ожидается, что затраты превысят 600 миллионов рублей. 
Теги: модернизация , морской вокзал , морской фасад , реконструкция , смольный
Категории: Новости СПб

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