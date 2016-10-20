Власти Петербурга готовят слияние "Морского фасада " с "Морским вокзалом"

Смольный хочет повысить уровень круизного турима в Петербурге путем объединения двух морских терминалов.

Смольный рассказал об идее слияние “Морского вокзала” и “Морского фасада”, Таким способом правительство хочет найти инвестора для реконструкции вокзала, ремонт которого откладывается уже десять лет. Оба пассажирских терминала будут находиться в руках одного предприятия, хотя в настоящее время один из объектов является частной собственностью. Однако, владелец “Морского вокзала” задолжал городу около 18 миллионов рублей за аренду. Проблема усугубилась тем, что подрядчик должен был реконструировать порт еще в 2007 году, но не выполнил своих обязательств.

В настоящее время комитет по имущественным отношения направил заявление в суд о расторжении договора аренды, который был заключен на 49 лет. Заседание состоится в конце ноября.

Представители Смольного также представят проект об объединении проектов до конца ноября. Специалисты готовят единую программу развития на срок пять-десять лет. Стоимость модернизации инфраструктуры объектов пока что уточняется. Ожидается, что затраты превысят 600 миллионов рублей.