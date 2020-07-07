Шесть недель жители штата Виктория не смогут выходить из домов.

Власти Австралии повторно вводят карантин в Мельбурне из-за распространения коронавируса. Об этом заявил премьер штата Виктория Дэн Эндрюс. Ранее властям штата пришлось изолировать около трех тысяч местных жителей в девяти многоквартирных домах. Там зафиксировали вспышки инфицирования. Врачи протестируют каждого жителя.

По рекомендации главного санитарного врача, третий этап ограничений под названием "Оставайтесь дома" будет установлен в столичном округе Мельбурн и в шире Митчелл с 23.59 8 июля сообщение местной администрации

Известно, что шесть недель жители Мельбурна не смогут выходить на улицы. Им разрешается покидать дома ради покупок продуктов и вещей первой необходимости. В пресс-релизе властей говорится о том, что штат Виктория находится на этапе перед началом второй волны коронавируса.

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Видео: YouTube / 7NEWS Australia