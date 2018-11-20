Владимир Рябовол назначен советником главы Петербурга

Он будет контролировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации и вопросы рекламы.

Бывший руководитель представительства в Петербурге рекламной компании Russ Outdoor Владимир Рябовол с этой недели становится советником главы города. Об этом сам Рябовол сообщил "Петербургскому Дневнику".

Он будет контролировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации и вопросы рекламы.

Развитие открытого и честного диалога, доверия между исполнительной властью и жителями Санкт-Петербурга особенно актуально в условиях реализации высоких и амбициозных социально-экономических инициатив, сформулированных действующим губернатором Санкт-Петербурга. Для меня большая честь, что мой более чем двадцатилетний опыт работы в этой области оказался востребован. Владимир Рябовол

Владимир Рябовол 23 года возглавлял петербургский филиал компании Russ Outdoor. Также он имеет Золотой орден и золотое наградное оружие "Во Имя России", медаль "Адмирал Кузнецов".

Фото: Петербургский Дневник