Владимир Рябовол назначен советником главы Петербурга

Бывший руководитель представительства в Петербурге рекламной компании Russ Outdoor Владимир Рябовол с этой недели становится советником главы города. Об этом сам Рябовол сообщил "Петербургскому Дневнику".
Он будет контролировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации и вопросы рекламы.
Развитие открытого и честного диалога, доверия между исполнительной властью и жителями Санкт-Петербурга особенно актуально в условиях реализации высоких и амбициозных социально-экономических инициатив, сформулированных действующим губернатором Санкт-Петербурга. Для меня большая честь, что мой более чем двадцатилетний опыт работы в этой области оказался востребован.
Владимир Рябовол
Владимир Рябовол 23 года возглавлял петербургский филиал компании Russ Outdoor. Также он имеет Золотой орден и золотое наградное оружие "Во Имя России", медаль "Адмирал Кузнецов".
Фото: Петербургский Дневник
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