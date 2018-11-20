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Владимир Рябовол назначен советником главы Петербурга
Сегодня, 9:26
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nastya960

Владимир Рябовол назначен советником главы Петербурга

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Он будет контролировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации и вопросы рекламы.

Бывший руководитель представительства в Петербурге рекламной компании Russ Outdoor Владимир Рябовол с этой недели становится советником главы города. Об этом сам Рябовол сообщил "Петербургскому Дневнику"

Он будет контролировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации и вопросы рекламы.

Развитие открытого и честного диалога, доверия между исполнительной властью и жителями Санкт-Петербурга особенно актуально в условиях реализации высоких и амбициозных социально-экономических инициатив, сформулированных действующим губернатором Санкт-Петербурга. Для меня большая честь, что мой более чем двадцатилетний опыт работы в этой области оказался востребован.

Владимир Рябовол

Владимир Рябовол 23 года возглавлял петербургский филиал компании Russ Outdoor. Также он имеет Золотой орден и золотое наградное оружие "Во Имя России", медаль "Адмирал Кузнецов".

Фото: Петербургский Дневник 

 

 

 

Теги: владимир рябовол, советник главы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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