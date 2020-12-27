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Петербургский международный книжный салон пройдет в мае на Дворцовой площади
Сегодня, 10:55
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nastya960

Петербургский международный книжный салон пройдет в мае на Дворцовой площади

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В прошлом году мероприятие прошло в режиме онлайн.

Санкт-Петербургский книжный салон в мае этого года впервые пройдет на Дворцовой площади. Он состоится с 26 по 29 мая. В прошлом году мероприятие прошло в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту.

Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ

В 2020 году все лекции, встречи и семинары книжного салона перевели в режим онлайн. Их на разных платформах посмотрели более 1 миллиона 300 тысяч раз.

В прошлом году Петербург стал участником конкурса "Самый читающий регион".

Фото: Instagram/ @knigaspb

Теги: владимир рябовол, книжный салон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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