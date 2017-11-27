Петербург стал участником конкурса "Самый читающий регион"

Лауреатами конкурса стали также Астраханская область и Татарстан. Победила в конкурсе Якутия.

В среду, 28 октября, стало известно, кто победил в VI Всероссийском конкурсе "Самый читающий регион". В этом году этого звания удостоилась Якутия. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Жюри также назвали лауреатов: Петербург, Астраханская область и Татарстан. Финалистами также стали Новосибирская область, Москва, Воронежская область, Иркутская область, Ставрополье, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашия, Московская область, Свердловская область, ХМАО, Владимирская область, Пензенская область, Удмуртия, Саратовская область и Ульяновская область.

Организаторам конкурса понравился Книжный салон, который организовали и провели в Петербурге в режиме онлайн, несмотря на пандемию коронавируса и карантин. Это книжное событие стало одним из самых масштабных в России.

В рамках Книжного салона провели более 50 образовательных лекций, презентаций книг, дискуссий и круглых столов. Событие длилось всего два дня, однако собрало более миллиона зрителей.

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Фото: Pixabay