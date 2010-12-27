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Петербург признан самым читающим регионом России
Сегодня, 18:34
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Butenko
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Петербург признан самым читающим регионом России

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Северная столица победила во Всероссийском конкурсе "Самый чигающий регион России".

Санкт-Петербург официально признан самым читающим регионом России. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на итоги одноименного конкурса. Их подведение состоялось в Президентской библиотеке имени Ельцина в рамках Культурного форума в Петербурге.

Санкт-Петербург стал самым читающим регионом России в 2017 год, опередив такие области, как Татарстан, Москва и Калининградская область. В рамках торжественной церемонии глава Российского книжного союза Сергей Степашин вручил диплом и статуэтку победителя Георгию Полтавченко.

Конкурс "Самый читающий регион России" проводится уже в третий раз. Ранее его победителями становились Ульяновская и Воронежская области.

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Теги: новости питера , новости спб , самый читающий регион россии
Категории: Новости СПб

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