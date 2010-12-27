Петербург признан самым читающим регионом в России

Санкт-Петербург завоевал престижную книжную премию России.

Сегодня Петербург признан “Литературным флагманом России”, выиграв в конкурсе “Самый читающий регион-2017”. Мероприятие проводил Российский книжный союз.

По данным организаторов, Северная столица опередила 83 региона-участника. Для победы было необходимо рассказать о книжной инфраструктуре в городе, а также представить собственные проекты, пропагандирующие чтение. Санкт-Петербургу присудили первенство за открытие 21 нового книжного магазина и за возрождение “Книжной лавки писателей”. Еще одним “тузом в рукаве” стал “литературный” состав в метрополитене, в котором в свободном доступе можно сказать 75 тысяч электронных книг, проекты “Книжные аллеи” и “Книжный салон”.

Торжественное вручение награды пройдет в рамках Международного культурного форума 16 ноября. За первое место представителю вручат статуэтку в виде кораблика-книги.