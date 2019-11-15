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Главой петербургского отделения Российского книжного союза стал Владимир Рябовол
Сегодня, 10:31
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IRINA_CHALKINA

Главой петербургского отделения Российского книжного союза стал Владимир Рябовол

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Он отметил, что за прошедшие 15 лет отделение РКС при поддержке правительства города было реализовано множество совместных проектов.

В Петербурге главой отделения Российского книжного союза назначен Владимир Рябовол. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

По словам Рябовола, за 15 лет петербургское отделение РКС и правительство России реализовали множество совместных проектов. Самым масштабным считается книжный салон. 

Консолидация совместных усилий с Российским книжным союзом позволит вывести наши усилия на совершенно новый качественный уровень

Владимир Рябовол.

Отмечается, что книжный салон позволит сохранить Петербургу высокий статус самого читающего региона России.

Ранее мы сообщали о том, что из-за коронавируса в БДТ отменены новогодние спектакли.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир рябовол, книжный салон, отделение ркс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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