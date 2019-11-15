Главой петербургского отделения Российского книжного союза стал Владимир Рябовол

В Петербурге главой отделения Российского книжного союза назначен Владимир Рябовол. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
По словам Рябовола, за 15 лет петербургское отделение РКС и правительство России реализовали множество совместных проектов. Самым масштабным считается книжный салон.
Консолидация совместных усилий с Российским книжным союзом позволит вывести наши усилия на совершенно новый качественный уровень
Владимир Рябовол.
Отмечается, что книжный салон позволит сохранить Петербургу высокий статус самого читающего региона России.
Ранее мы сообщали о том, что из-за коронавируса в БДТ отменены новогодние спектакли.
Фото: Piter.tv
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