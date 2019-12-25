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Из-за коронавируса в БДТ отменены новогодние спектакли
Сегодня, 10:12
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IRINA_CHALKINA

Из-за коронавируса в БДТ отменены новогодние спектакли

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Речь идёт о спектаклях "Пьяные", "Гроза", "Волнение", "Слава", "Ночной писатель", "Водевиль Дилетант" и "Эрендира".

В Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова отменили спектакли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Дорогие зрители, к сожалению, в связи с постановлением правительства города, отменяются запланированные со 2 по 10 января спектакли

пресс-служба БДТ.

Известно, что отменены такие спектакли, как "Пьяные", "Гроза", "Волнение", "Слава", "Ночной писатель", "Водевиль Дилетант" и "Эрендира".

Ранее мы сообщали о том, куда сходить на новогодних праздниках, когда все закрыто.

Фото: Piter.tv

Теги: бдт, коронавирус, новогодние спектакли, новый год
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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