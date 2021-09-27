Книжный салон в 2022 году вновь пройдет на Дворцовой площади

Книжный салон в 2022 году пройдёт на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках празднования Дня города. С данной инициативой обратился президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
Книжный салон 2021 года, который прошел на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Эрмитажа, задал этому крупнейшему культурному событию Санкт-Петербурга совершенно новый высокий уровень.
Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ
Новогодней книжной ярмарки в прежнем её понимании и формате в этом году не будет. Зато 16 и 17 декабря состоится зимняя Книжная ассамблея, где соберутся профессионалы книжного рынка из разных сфер.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы.
Фото: Piter.TV
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