Книжный салон в 2022 году вновь пройдет на Дворцовой площади

Новогодней книжной ярмарки в прежнем её понимании и формате в этом году не будет.

Книжный салон в 2022 году пройдёт на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках празднования Дня города. С данной инициативой обратился президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Книжный салон 2021 года, который прошел на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Эрмитажа, задал этому крупнейшему культурному событию Санкт-Петербурга совершенно новый высокий уровень. Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ

Новогодней книжной ярмарки в прежнем её понимании и формате в этом году не будет. Зато 16 и 17 декабря состоится зимняя Книжная ассамблея, где соберутся профессионалы книжного рынка из разных сфер.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы.

Фото: Piter.TV