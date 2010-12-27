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Владимир Рошкович примет участие в агропромышленной выставке "Агрорусь-2019"
Сегодня, 12:01
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KaterinaKono13

Владимир Рошкович примет участие в агропромышленной выставке "Агрорусь-2019"

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В рамках деловой программы Ленинградской области на "Агроруси" пройдут конференции, семинары и круглые столы для специалистов и общественности. 

С 10 по 12 июля в центре "Экспофорум" состоится Международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" (Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 64, корп. 1, павильон G). В числе участников - делегация Выборгского района, которую возглавит первый заместитель главы администрации муниципального образования Владимир Рошкович.

В мероприятиях планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Гостям будет представлена объединенная экспозиция Ленинградской области, занимающая площадь 2 тысячи квадратных метров, в ней примут участие более 200 предприятий и организаций сельскохозяйственного и лесного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках деловой программы Ленинградской области на "Агроруси" пройдут конференции, семинары и круглые столы для специалистов и общественности. 

Программа:

10 июля в 10.00 — форум сельских поселений, организованный ассоциацией "Совет муниципальных образований Ленинградской области", посвященный обсуждению задач органов местного самоуправления, общественных организаций региона по реализации национального проекта "Жильё и городская среда" (павильон Н, зал № 22-24);

11 июля в 10.00 — межрегиональный форум сельской молодежи "Модное село", организованный Ленинградским региональным отделением "Российский союз сельской молодежи", посвященный созданию условий для реализации потенциала молодежи на селе (павильон G, зал № 25-26).

12 июля в 15.00 — церемония награждения победителей отраслевых конкурсов ХХVIII Международной агропромышленной выставки "Агрорусь" (сцена в павильоне G).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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