Владимир Рошкович примет участие в агропромышленной выставке "Агрорусь-2019"

В рамках деловой программы Ленинградской области на "Агроруси" пройдут конференции, семинары и круглые столы для специалистов и общественности.

С 10 по 12 июля в центре "Экспофорум" состоится Международная агропромышленная выставка "Агрорусь-2019" (Санкт-Петербург, Петербургское ш., д. 64, корп. 1, павильон G). В числе участников - делегация Выборгского района, которую возглавит первый заместитель главы администрации муниципального образования Владимир Рошкович.

В мероприятиях планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Гостям будет представлена объединенная экспозиция Ленинградской области, занимающая площадь 2 тысячи квадратных метров, в ней примут участие более 200 предприятий и организаций сельскохозяйственного и лесного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках деловой программы Ленинградской области на "Агроруси" пройдут конференции, семинары и круглые столы для специалистов и общественности.

Программа: 10 июля в 10.00 — форум сельских поселений, организованный ассоциацией "Совет муниципальных образований Ленинградской области", посвященный обсуждению задач органов местного самоуправления, общественных организаций региона по реализации национального проекта "Жильё и городская среда" (павильон Н, зал № 22-24); 11 июля в 10.00 — межрегиональный форум сельской молодежи "Модное село", организованный Ленинградским региональным отделением "Российский союз сельской молодежи", посвященный созданию условий для реализации потенциала молодежи на селе (павильон G, зал № 25-26). 12 июля в 15.00 — церемония награждения победителей отраслевых конкурсов ХХVIII Международной агропромышленной выставки "Агрорусь" (сцена в павильоне G).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО