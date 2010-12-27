Владимир Путин связал возгорание в ТЦ "Зимняя вишня" с коррупцией

Глава Российской Федерации запросил дать правовую оценку должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерово

По последним данным, после пожара, произошедшем 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 64 человека, среди которых 9 детей. Более 60 пострадавших получили ранения различных степеней тяжести.

"Экономика сегодня" рассказывает о комментарии Президента РФ Владимира Путина по поводу трагического происшествия.

На встрече с родственниками Владимир Путин заявил, что несмотря на слухи о гораздо большем количестве жертв, стоит верить официальной информации. Также он заверил, что причины трагедии будут расследованы, а виновники – наказаны.

На рабочем совещании с руководством Кемеровского района и руководителями спецслужб глава государства связал истоки трагедии с преступной халатностью. В итоге, он сделал вывод, что люди зачастую теряются из-за "разгильдяйства".

Кроме того, Владимир Путин, поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку ответственных за трагедию должностных лиц. Также он отметил, что в России без денег зачастую не получить никакой справки, зато за деньги возможно одобрить все что угодно, вновь обозначив проблему коррупции в стране.

К сожалению, президент в этой ситуации не голословен. Кроме инцидента с "Зимней вишней" возможно вспомнить ряд других строений, в которых использовались другие, более горючие и дешевые материалы вместо заявленных.

"На самом деле, власти, как системе, коррупция чрезвычайно вредна. Даже не потому, что власть состоит исключительно из самых честных людей, которым страну жалко. Просто это стратегически невыгодно." – отметил в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Также Журавлев добавил, что попытки исправить ситуацию в этом вопросе в ближайшее время будут однозначно предприняты.

"Поэтому борьба с коррупцией, борьба с разгильдяйством, борьба с нарушением закона нужна власти не меньше, чем нам с вами, но на сегодня эта борьба идет с переменным успехом. Ведь власть занимается этим уже 18 лет, но данный вопрос все равно опять заиграл всеми своими красками, причем в такой трагической форме, как в случае с трагедией в Кемерово." – резюмирует Журавлев.

По его словам, борьба с коррупцией чиновников происходит при помощи их самих, что в итоге близко к известному выражению "пчелы против меда".

"Другой вопрос, что можно уменьшить ее размеры и сделать ее менее выгодной, т.е. более опасной. И для этого необходим контроль элитных групп друг над другом, чтобы одни профессионалы контролировали других. Правда, в России элита еще не устоялась, поэтому нам наладить такой контроль сложнее, чем в западных странах." – добавил Дмитрий Анатольевич к вопросу коррупции в стране.

С подобной точки зрения, наиболее эффективным подходом в борьбе с коррупцией является смена глав регионов, а в итоге всех управляющих структур, что медленно, но верно даст положительный результат.

Фото: Pixabay