Владимир Путин проведет школьный урок в Ярославле

Президент России проведет открытый урок в ярославской школе.

В честь праздника 1 сентября президент Российской Федерации проведет открытый урок в одной из ярославских школ. Об этом сообщила администрация президента. Информации подтвердили в пресс-службе Ярославской области.

Мероприятие с участием Владимира Путина проводится накануне единого дня голосования за глав регионов,а также перед началом президентской кампании, которая стартует зимой. Некоторые СМИ предположили, что лидер страны затронет будущее России, ведь тема “Россия, устремленная в будущее” является общей для всех регионов страны в этом году. Однако, точная программа открытого урока еще не разглашается. Предположительно, школа, которой повезет принимать в своих стенах президента - это учебное заведение в Туношне.

Напомним, что Владимир Путин посетит город для участия в форуме “Будущие интеллектуальные лидеры России”.