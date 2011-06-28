Владимир Пресняков рассказал о доходах сына в США

Артист признал, что заработки наследника пока скромные, но на жизнь хватает.

Владимир Пресняков высказался о материальном положении своего сына Никиты, который несколько лет назад перебрался в Соединенные Штаты. Слухи о финансовых проблемах музыканта активно муссировались в Сети на фоне его развода с супругой Аленой Красновой после восьми лет брака.

Корреспонденты "КП-Петербург" поинтересовались у старшего Преснякова на юбилейной церемонии "Золотой граммофон", соответствуют ли действительности разговоры о сложностях. Исполнитель подтвердил, что Никита действительно зарабатывает, но суммы пока далеки от желаемых. При этом, по словам отца, на жизнь наследнику хватает, а слухи о серьезных проблемах он назвал сильно преувеличенными.

Владимир Пресняков добавил, что старается не вторгаться в личное пространство сына. Их общение строится на уровне отношений отца и ребенка, без обсуждения тем, которые Никита предпочитает не затрагивать. Артист подчеркнул, что сын крайне негативно относится к обсуждению его персоной в свое отсутствие.

Ранее сам Никита Пресняков заявлял, что не планирует возвращаться на родину. В Америке он чувствует себя более комфортно и намерен строить карьеру именно там. Кроме того, музыкант признавался, что устал от постоянных сравнений со знаменитой бабушкой Аллой Пугачевой, матерью Кристиной Орбакайте и отцом, и хочет, чтобы его воспринимали как самостоятельную творческую единицу.

