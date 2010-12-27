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Владимир Кириллов поздравит первоклассников с Днём знаний в Ледовом дворце
Сегодня, 20:03
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IRINA_CHALKINA
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Владимир Кириллов поздравит первоклассников с Днём знаний в Ледовом дворце

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Тем, кто впервые пойдет в школу покажут шоу-мюзикл "Дорога к знаниям, или Приключения Элли в Волшебной стране" по мотивам произведения Александра Волкова.

Вице губернатор поздравит первоклассников с 1 сентября в Ледовом дворце. Об этом сообщили в аппарате города.

Тем, кто впервые пойдет в школу покажут шоу-мюзикл "Дорога к знаниям, или Приключения Элли в Волшебной стране" по мотивам произведения Александра Волкова. 

Роль мудрого волшебника Гудвина исполнит Владимир Самсонов, а певица Инна Бедных сыграет злую колдунью Бастинду. Роль Тотошки досталась актеру студии "Иллюзион" Ярославу Николаенко. И наконец, Элли сыграет Елена Выжлецова.

Мероприятие начнется 1 сентября в 13.30.

Фото: Pixabay

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Теги: 1 сентября , день знаний , ледовый дворец день знаний , первоклассники день знаний
Категории: Лента новостей Новости СПб

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