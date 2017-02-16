Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Сделку должны одобрить акционеры и органы регулирования.

Владелец Louis Vuitton приобрел компанию Tiffany за 16,2 млрд долларов. Об этом говорится в официальном сообщении. Французская группа компаний считает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США. Они намерены придать "новое измерение" собственному часовому и ювелирному бизнесу.

LVMH и Tiffany & Co. объявляют, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию комментируют бизнесмены

Сделка оговаривалась в течение года. Директор обеих компания советовали провести ее. Контракт заключат в середине 2020 года, если его одобрят акционеры и регулирующие органы.

Напомним, что в 2011 году Louis Vuitton приобрел итальянскую марку Bulgari. Тогда за акции новые владельцы заплатили 5,2 млрд долларов. На данный момент в "семье" находятся 75 торговых домов. Сейчас основными соперниками компании по изготовлению ювелирных изделий являются Cartier и Van Cleef & Arpels.

Ранее Piter.tv писал о том, что семья Арно и группа компаний Louis Vuitton пожертвует €200 млн на восстановление Норт-Дама.

Видео: YouTube/Louis Vuitton