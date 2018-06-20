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Семья Арно и группа компаний Louis Vuitton пожертвует €200 млн на восстановление Норт-Дама

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Семья Бернара Арно пожертвует €200 млн вслед за семейством бизнесмена и главы компании Kering luxury goods Франсуа Анри Пино, которое выделит €100 млн.

Семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) выделит 200 миллионов евро на восстановление сгоревшего храма Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление от имени Арно.

Семья Арно и группа LVMH выражает свою солидарность и объединяется, чтобы помочь восстановить этот необыкновенный собор, который является символом Франции, ее наследия и французского единства.

Бернар Арно, бизнесмен

В качестве экстренной помощи еще 10 миллионов евро пожертвовала префектура. На реконструкцию храма потребуются очень большие средства.

Ранее на Piter.TV: Путин предложил Макрону помощь по восстановлению Нотр-Дама.
Фото и видео: udiscomunicados/ Instagram 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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