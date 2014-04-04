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Владельцу "Росинжиниринга" предъявлено обвинение в мошенничестве
Сегодня, 12:00
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Владельцу "Росинжиниринга" предъявлено обвинение в мошенничестве

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Их могут арестовать до 5 декабря.

Следственный комитет России обратился к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова и главу Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным агентства, Новикову и Горелову уже предъявлено обвинение. 

Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

из сообщения пресс-службы Басманного суда

О деталях уголовного дела не сообщается. Согласно карточкам, размещенным на сайте суда, заседание об избрании для Новикова и Горелова меры пресечения зарегистрированы 7 октября. Их могут арестовать до 5 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене.

Фото: ВК/Московский городской суд

Теги: дмитрий новиков, дубровская тэц, максим горелов, росинжиниринг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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