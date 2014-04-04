Владельцу "Росинжиниринга" предъявлено обвинение в мошенничестве

Их могут арестовать до 5 декабря.

Следственный комитет России обратился к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать владельца компании "Росинжиниринг" Дмитрия Новикова и главу Дубровской ТЭЦ Максима Горелова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным агентства, Новикову и Горелову уже предъявлено обвинение.

Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). из сообщения пресс-службы Басманного суда

О деталях уголовного дела не сообщается. Согласно карточкам, размещенным на сайте суда, заседание об избрании для Новикова и Горелова меры пресечения зарегистрированы 7 октября. Их могут арестовать до 5 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что основателю Group-IB Илье Сачкову предъявили обвинение в государственной измене.

Фото: ВК/Московский городской суд