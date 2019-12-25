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СМИ: основателю Group-IB предъявили обвинение в госизмене
Сегодня, 11:45
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СМИ: основателю Group-IB предъявили обвинение в госизмене

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Илье Сачкову предписано оставаться под арестом до 27 ноября.

Следствие предъявило обвинение в государственной измене основателю российской компании Group-IB, которая занимается кибербезопасностью, Илье Сачкову. Об этом информирует "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.

Сачкову предъявлено обвинение в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. из сообщения собеседника СМИ

Напомним, в офисах компании в конце сентября прошли обыски. В пресс-службе Group-IB не смогли объяснить, в связи с чем в штаб-квартире проходили оперативные мероприятия. Утром 28 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца. Ему предписано оставаться под арестом до 27 ноября. Свою вину в госизмене он отрицает.

Ранее тюменских пранкеров задержали за постановочный ролик с ограблением бабушки.

Фото: Facebook/GroupIB

Теги: group-ib, госизмена, илья сачков
Категории: Новости России, Лента новостей,

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