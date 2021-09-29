Сооснователь компании Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене.

Появилось видео из штаб-квартиры компании Group-IB, где прошли обыски. Ролик размещен в Telegram-канале 112. Ранее в СМи распространилась информация о том, что на территории рабочих офисов фирмы проходят оперативные мероприятия с привлечением правоохранительных органов.

Напомним, что утром 28 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова. Предприниматель подозревается по уголовной статье за государственную измену. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО.

Напомним, что в 2003 году Илья Сачков вместе с московскими однокурсниками по МГТУ имени Баумана основал компанию Group-IB. Предприятие занимается предотвращением киберугроз и расследованием киберпреступлений. Фирма имеет региональные представительства в Сингапуре, Нидерландах, ОАЭ, Иннополисе. Сотрудники фирмы консультируют таких гигантов как Альфа-банк, Тинькофф, ВТБ, Ростех, "Мегафон", МТС, Билайн, Microsoft, "Азбука Вкуса" и т.д.

Фото и видео: Telegram / 112

