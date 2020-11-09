Основателя Group-IB арестовали на два месяца по подозрению в госизмене

ТАСС: Илья Сачков стал фигурантом уголовного дела.

Основателя Group-IB арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене (по статье 275 УК РФ). Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Лефортовского суда Москвы. Речь идет о предпринимателе Илье Сачкове. Постановление вынесено инстанцией 28 сентября. Мужчина будет находиться под стражей до 27 ноября.

Напомним, что накануне в офисах предприятия прошли обыски. Силовики проверили помещения, относящиеся к компании, занимающейся предотвращением и расследованием кибератак. В пресс-службе Group-IB заявили прессе о том, что продолжают работать в штатном режиме. Специалисты обслуживают клиентов и партнеры во всех международных и российских регионах. Представители фирмы заметили, что не знают, с чем могут быть связаны оперативные действия правоохранительных органов. В настоящее время топ-менеджеры компании и юристы пытаются выяснить информацию.

СБУ сообщила о задержании российского разведчика.

Фото: Piter.tv