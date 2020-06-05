Владельцу частной гостиницы в Сочи, где в пожаре погибли 7 отдыхающих, дали 4,5 года колонии

Пожар произошел летом 2018 года.

В Сочи вынесли приговор хозяину частной небольшой гостиницы, где во время пожара погибли отдыхающие.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда сообщает, что в Сочи вынесен приговор владельцу частной гостиницы, в которой произошел пожар утром 30 июля 2018 года. Следствием и судом установлено, что мужчина возвел самовольно строения на земельном участке, расположенном в Адлерском районе. При этом не было оформлено назначение земельного участка и отсутствовали техусловия на подключение его к городским коммуникациям. На данном участке были возведены два жилых здания в три этажа и один этаж, добавили в пресс-службе.

Известно, что этот район был застроен гостевыми частными домами. В тот день в пожаре погибли 7 человек. Кроме того, три человека были госпитализированы в больницу, среди них 16-летний подросток.

Суд признал мужчину виновным по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4, 5 года с отбыванием в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу в здании суда.

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Видео: YouTube/Vlogs TV, Регион Online