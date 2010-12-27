О романе звезды "Орла и решки" и известного певца давно сообщали в СМИ.

Влад Топалов сделал предложение Регине Тодоренко. Телеведущая выложила снимки с возлюбленным в Instagram.

О романе звезды "Орла и решки" и известного певца давно сообщали в СМИ. Весной этого года Тодоренко и Топалов стали ведущими звездного выпуска "ОиР. Россия". Далее девушка не раз намекала в социальных сетях, что ее сердце не свободно, а в начале лета ее и вовсе заподозрили в беременности. Тодоренко стала чаще носить свободные наряды, а в Instagram выкладывала селфи или старые снимки. Свой День Рождения телеведущая отпраздновала с Топаловым в Лондоне, что еще больше подогрело слухи о скорых переменах в жизни девушки.

Влюбленные раскрыли свои отношения 19 июля, на вечеринке журнала Glamour. Популярная телеведущая и музыкант были номинированы на "Пару года". Теперь, во время совместного отдыха, Топалов сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Тодоренко выложила фотографии события и подписала: "Согласна!!!".

Фото: reginatodorenko / Instagram.