Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли свои отношения

Регина Тодоренко благодарно Топалову за поддержку.

Звездная пара Влад Тапалов и Регина Тодоренко 19 июля впервые появились на публике. Поводом стало мероприятие от журнала Glamour, посвященный объявлению номинантов на премию "Женщина года". Стоит отметить, что популярная телеведущая и музыкант также наминировались на "Пару года".

Регина в своем Instsgram опубликовала совместное фото с Владом и написала трогающий пост, в котором искренне благодорит своего мужчину за поддержку и веру.

Ранее мы сообщали о том, что Тодоренко и Топалова застали целующимися в Макдоналдсе.

Фото: Instagram - reginatodorenko